Conmebol adia mais jogos de Grêmio e Inter em torneios continentais

A Conmebol anunciou nesta terça-feira o adiamento de mais jogos de Grêmio e Internacional em torneios continentais. Os compromissos das equipes nesta semana, pela Copa Sul-Americana e Libertadores, já haviam sido postergados por causa das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, mas a entidade decidiu protelar outros dois compromissos.

A partida entre Grêmio e Estudiantes, da Argentina, pela Libertadores, que aconteceria na Arena do Grêmio, dia 15 de maio, foi adiada, assim como o duelo entre Internacional e Delfín, do Equador, que seria realizado no Beira-Rio, dia 16 de maio, pela Copa Sul-Americana. Ainda não há uma nova data para esses compromissos.

Vale lembrar que o Inter entraria em campo nesta semana contra o Real Tomayapo, na Bolívia, pela Sul-Americana, mas, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o duelo foi adiado. A partida entre Grêmio e Huachipato, no Chile, pela Libertadores, também não acontecerá nesta semana.