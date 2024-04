Após vitória, Ancelotti rasga elogios a jovem do Real Madrid: "Qualidade extraordinária"

?? @10ardaguler: "Estoy muy contento por marcar y por la victoria".#RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/oeEuPFyF37

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2024





Ancelotti seguiu destacando as características do atleta turco. "Sem bola, o Arda tem uma qualidade extraordinária. É um talento, tem um dom. Trabalhou muito bem. É muito jovem e pouco a pouco vai ter o seu protagonismo no plantel."

Pensando no duelo diante do Bayern de Munique, pela semifinal da Liga dos Campeões, Ancelotti poupou alguns titulares no jogo contra a Real Sociedad. O treinador, porém, rebateu a desconfiança e afirmou comprometimento da equipe.

"É claro que todos pensavam que vínhamos aqui passear. Os jogadores eram os únicos a não pensar assim. Tinham vontade de continuar a ganhar e a manter uma boa dinâmica. Foram espetaculares", concluiu.