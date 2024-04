São Paulo vence Barcelona-EQU em estreia de Zubeldía e mantém caça ao líder na Libertadores

Minutos depois, porém, foi a vez de o Barcelona ter as suas melhores chances no jogo, ambas com o Rojas. Na primeira o atacante recebeu pela esquerda e bateu cruzado, de primeira, no cantinho, exigindo grande defesa de Rafael. Na sequência, ele voltou a ser acionado, finalizando mais uma vez dentro da área e obrigando o goleiro são-paulino a protagonizar outra excelente intervenção.

Em vantagem, o Tricolor passou a explorar os contra-ataques. Ferreirinha teve a oportunidade de marcar o segundo ao receber com liberdade pela esquerda e driblar o primeiro marcador, já invadindo a área, mas viu o segundo adversário travar a bola justamente quando ele tinha a opção de finalizar ou deixar André Silva na cara do gol.

Mas, de tanto insistir, o São Paulo acabou ampliando o placar aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio, o goleiro do Barcelona de Guayaquil afastou o perigo com um soco, mas a bola sobrou nos pés de Alisson, que dominou e bateu firme para deixar sua equipe ainda mais confortável no jogo.

Pouco depois André Silva ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro gol do São Paulo ao finalizar por cima do goleiro rival, mas o atacante não pegou em cheio na bola, dando tempo de os defensores aparecerem no meio do caminho para evitar uma vantagem ainda mais elástica dos visitantes.

Na reta final, já com a vitória praticamente assegurada, Luis Zubeldía preferiu "fechar a casinha", tirando Luciano e André Silva para a entrada de Diego Costa e Galoppo, respectivamente. Com uma maior proteção defensiva, coube ao São Paulo apenas administrar a vantagem nos últimos minutos para voltar para casa com os três preciosos pontos na bagagem.

