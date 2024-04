Jovem de 16 anos marca, River Plate vence Libertad e segue líder de seu grupo pela Libertadores

Nesta quarta-feira, o River Plate visitou e venceu por 2 a 1 o Libertad, do Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida, que ocorreu no Estádio Ueno Defensores del Chaco, contou com gols de Pablo Solari e Franco Mastantuono, para o River Plate, e Matías Espinoza, a favor dos donos da casa.

Agora, com nove pontos contabilizados, o River Plate permanece 100% e é líder do Grupo H. Já o Libertad, com três unidades, aparece na terceira posição. Para fechar a tabela do grupo, após vencer o Deportivo Táchira (4°, sem pontuar), o Nacional, do Uruguai, fica na segunda colocação, com seis unidades.

O River Plate volta aos gramados apenas no dia 7 de maio, justamente para encarar seu próximo compromisso pela Libertadores da América. Os argentinos visitam, às 21h, o Nacional, do Uruguai, no Estádio Gran Parque Central. Já o Libertad, no domingo, visita o 2 de Mayo, às 18h30, Estádio Monumental Río Parapití, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Paraguaio.