O Botafogo venceu a primeira na Fase de Grupos da Libertadores. Os alvinegros fizeram 3 a 1 no Universitario, do Peru, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Com o resultado, os alvinegros seguem na lanterna do grupo D, com três pontos, mas entrou na briga pela classificação. Já os peruanos seguem com quatro unidades na segunda colocação.

O Botafogo construiu a vitória com gols no segundo tempo. Eduardo foi o destaque da partida, com dois tentos. Luiz Henrique também marcou para os alvinegros. Olivares descontou para o Universitario.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe a LDU-EQU, no dia 8 de maio, no Nilton Santos. No dia anterior, o Universitario encara o Junior-COL, em Lima.