Vasco realiza treino visando o confronto contra o Criciúma pelo Brasileirão

A equipe de Ramón Díaz tenta voltar a vencer na competição nacional após duas derrotas nos últimos dois jogos. Além do revés para o Fluminense, no Maracanã, o Vasco também foi derrotado pelo RB Bragantino - pelo mesmo placar do clássico. O time carioca é o 15º colocado com três pontos.

O Criciúma, adversário do Vasco, empatou em 1 a 1 seus dois primeiros jogos no Brasileirão e ocupa a 16ª posição com dois pontos - a equipe possui uma partida a menos em relação ao time carioca.