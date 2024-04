Klopp anuncia nova lesão do atacante Diogo Jota

Jürgen Klopp has explained Diogo Jota will be out for around a fortnight after suffering an injury at Fulham last weekend.

Em fevereiro deste ano, o atleta português havia sofrido uma lesão no joelho. Após desfalcar o Liverpool em diversos compromissos, ele voltou a ser relacionado na partida contra o Atalanta, no dia 11 de abril.

Nesta temporada, Diogo Jota soma 21 aparições no Campeonato Inglês, tendo balançado as redes em 10 oportunidades e distribuído três assistências.

Sem Jota, o Liverpool volta a campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), para clássico contra o Everton, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Para esta partida, o trio de ataque da equipe comandada por Klopp deve ser formado por Luis Díaz, Mohamed Salah e Darwin Núñez.