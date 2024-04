Goiás anuncia contratação de Douglas Borel, destaque da Portuguesa no Paulistão

O Goiás anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Douglas Borel, destaque da Portuguesa no Campeonato Paulista. O jogador já treinou com o elenco e está à disposição do técnico Márcio Zanardi para estrear com a camisa do clube goiano.

"O Esmeraldino fechou a contração do lateral-direito Douglas Borel. Formado nas categorias de base do Bahia, Borel já passou por Chapecoense e Portuguesa-SP, onde se destacou no Paulistão 2024", divulgou o Goiás em nota oficial.

Douglas foi um dos destaques da campanha da Portuguesa no Paulistão. O lateral participou de 10 dos 13 jogos da Lusa na competição, sendo titular em onze deles. Na primeira rodada, contra a Inter de Limeira, marcou um dos gols da vitória da equipe por 3 a 2.