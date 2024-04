Erik Ten Hag responde críticas e exalta classificação do Manchester United à final da Copa da Inglaterra

Em 2023, o United também chegou a decisão, porém perdeu para o Manchester City por 2 a 1. Neste ano, os clubes irão se encontrar novamente na final, que será realizada no dia 25 de maio, em Wembley.

Agora, os Diabos Vermelhos se concentram no Campeonato Inglês e enfrentam o Sheffield United nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Old Trafford.