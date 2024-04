Aston Villa anuncia extensão de contrato do técnico Unai Emery

Nesta terça-feira (23), o Aston Villa anunciou nas suas redes sociais que renovou o contrato do técnico Unai Emery até 2027. O comandante francês faz ótima temporada com o clube inglês, que ainda sonha com vaga na Liga dos Campeões.

"O Aston Villa tem o prazer de anunciar que o técnico Unai Emery concordou com uma extensão de contrato até 2027", diz a publicação no X oficial do Aston Villa.