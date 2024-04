Antony explica provocação após classificação do United: "Defesa natural do meu clube"

Coventry proved why they reached the semi-final. We seeked this spot in the final for our fans and we achieved. The way our fans were treated by their player was not nice and I, in the heat of the moment, i've reacted to the provocations in a natural defense of my club! https://t.co/y3cz3UhzXf

? Antony Santos (@antony00) April 23, 2024

A provação de Antony aconteceu depois que Hojlund converteu a penalidade que garantiu a classificação do Manchester United, sobre o Coventry City, equipe da Segunda Divisão inglesa, para a grande decisão da Copa da Inglaterra.

No jogo em questão, o clube de Manchester até chegou a abrir 3 a 0 no placar, mas sofreu o empate, o que levou a partida para a prorrogação. O Coventry City virou o placar nos últimos minutos, mas o gol foi anulado por conta de uma irregularidade no lance.

A ação de Antony repercutiu negativamente pela imprensa inglesa. O brasileiro já convive com criticas desde que chegou ao Manchester United, mas por conta de seu desempenho em campo.