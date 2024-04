Al-Hilal vence time de Crespo, mas não reverte desvantagem e é eliminado da Liga dos Campeões da Ásia

Nesta terça-feira, na Kingdom Arena, o Al-Hilal venceu o Al-Ain, time comandado por Hernán Crespo, pelo placar de 2 a 1, mas foi eliminado na fase semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, pelo agregado de 5 a 4. Rúben Neves, de pênalti, e Salem Al Dawsari marcaram para os mandantes e o brasileiro Erik cravou o gol do Al-Ain. Neymar, atleta do Al-Hilal que se recupera de lesão no joelho, esteve no estádio e assistiu a eliminação de sua equipe.

O Al-Hilal retorna aos gramados nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília), para enfrentar o Al-Fateh, pela 29ª rodada do Campeonato Saudita, na Kingdom Arena. Já o Al-Ain, neste sábado, às 13h45, encara o Shabab Al Ahly, no Hazza Bin Zayed Stadium, pela 21ª rodada do Campeonato Emiradense.