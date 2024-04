Rodrigo Ferreira se dispõe a jogar nas duas laterais no Santos e diz estar bem fisicamente

Apesar de já ter estreado, Rodrigo Ferreira foi oficialmente apresentado como jogador do Santos nesta segunda-feira. O lateral atuou na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, ele entrou no intervalo e ajudou a equipe a construir o triunfo jogando pela esquerda, apesar de ser lateral direito de origem. O defensor de 29 anos foi questionado onde prefere atuar e se colocou à disposição doo técnico Fábio Carille.

"Mesmo sabendo que minha posição de origem é lateral-direito, estou à disposição do professor e do grupo para ser útil seja na lateral-direita ou esquerda. Desde que seja utilizado para poder fortalecer o grupo ainda mais nesse retorno nosso a Série A, sabendo das dificuldades para recolocar o Santos no lugar de onde não deveria ter saído", disse.