Corinthians encerra preparação para jogo contra Argentinos Jrs; veja provável escalação

Outros desfalques do Corinthians são: Maycon (lesão de ligamento do joelho), Matheus Araújo (trauma na mão direita e fratura no osso metacarpo) e Ruan Oliveira (lesão de ligamento do joelho).

O Corinthians lidera o grupo F da Sul-Americana, com quatro pontos. O Timão empatou com o Racing-URU fora de casa na estreia e goleou o Nacional por 4 a 0-PAR em Itaquera no segundo compromisso.

O duelo contra o Argentinos Jrs será nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). A delegação corintiana embarca para a capital argentina na tarde de hoje.

Veja como foi o treino

Os jogadores iniciaram o dia com uma ativação física na academia e, em seguida, realizaram o aquecimento no gramado. O técnico António Oliveira organizou um treinamento tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas de olho no duelo desta terça.