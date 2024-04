Ginástica artística do Brasil fecha etapa de Doha com dois bronzes

ARTHUR NORY FAZ UMA APRESENTAÇÃO LINDA E É MEDALHA DE BRONZE! ?

Depois de um problema com o equipamento, o ginasta superou a adversidade e fez essa série sensacional na barra fixa, somando 14.533! É mais medalha na Copa do Mundo de Ginástica Artística em Doha ??

Gigantesco,... pic.twitter.com/SeCz7BObwN

? Time Brasil (@timebrasil) April 20, 2024

Campeão do Mundial de Stuttgart-2019 nesse aparelho, Nory concorria a uma das vagas oferecidas via ranking olímpico. O brasileiro necessitava do ouro no Catar e dependia de um insucesso do lituano Robert Tvorogal. O atleta do país báltico, no entanto, conseguiu a nota 14.700, suficiente para lhe dar a prata. O ouro coube ao taiwanês Chia-Hung Tang (15.133).