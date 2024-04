Presidente do São Paulo, Casares divulga despedida de Thiago Carpini no CT

O técnico Thiago Carpini esteve no CT da Barra Funda nesta sexta-feira para se despedir dos funcionários e atletas São Paulo. O presidente Julio Casares divulgou imagens do encontro com o ex-treinador do Tricolor, desligado do clube após a derrota para o Flamengo, no Rio de Janeiro.

"Hoje foi dia de se despedir de Thiago Carpini e sua comissão. Desejamos muita sorte aos competentes profissionais", afirmou o dirigente, nas redes sociais.