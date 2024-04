Figueirense lança novo uniforme principal para a temporada de 2024

"Estamos prestes a fazer a nossa estreia pela Série C, por isso, é bom podermos contar com a nossa nova camisa 1, que ficou com um acabamento sensacional. Estamos vivendo um momento de reconstrução, buscando retomar o caminho das conquistas e tentar o acesso nesta temporada. Esperamos que o novo manto possa nos ajudar a alcançar nossos objetivos para este ano", ressalta John Leo, Gerente de Comunicação e Marketing do Figueirense.

A camisa já está à venda na loja física do Figueirense e também no comércio virtual do clube. O modelo chega ao mercado pelo valor de R$ 249,99.