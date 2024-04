João Fonseca vence e chega às quartas do ATP 250 de Bucareste

João Fonseca continua mostrando todo o seu talento no circuito de tênis. Nesta quinta-feira, o jovem brasileiro - de apenas 17 anos - venceu mais um jogo para alcançar as quartas de final do ATP 250 de Bucareste.

A vitória contra o moldávio Radu Albot veio em sets diretos, em partida que começou no dia anterior e foi interrompida pela chuva. Fonseca teve mais dificuldade na primeira parcial, mas depois fechou o confronto com autoridade: 7/6 (2) e 6/2, em 1h38.