Tuchel 'culpa' zagueiro por gols do Real Madrid contra o Bayern: 'Ganancioso duas vezes'

O técnico Thomas Tuchel não tem controle sobre suas falas e mais uma vez se indispôs ao expor um jogador do Bayern de Munique. Após o empate por 2 a 2 com o Real Madrid na Allianz Arena, terça-feira, pela semifinal da Liga dos Campeões, o treinador bávaro não poupou críticas ao zagueiro sul-coreano Kim Min Jae, na visão do comandante, o responsável pelos gols sofridos.

"Ele foi muito ganancioso duas vezes. Ele fez o primeiro movimento muito cedo contra Vinicius (Júnior) no primeiro gol e foi pego pelo passe de Toni Kroos. Ele arriscou e foi muito agressivo. No segundo gol, infelizmente foi outro erro", disparou o treinador alemão, que explicou o lance.

"Estávamos 5 contra 2, tínhamos a vantagem. Não havia necessidade de defender tão agressivamente contra o Rodrygo. No momento em que Eric (Dier) estava prestes a ajudar, ele (Kim Jae) o derrubou (fazendo o pênalti). Infelizmente, com a qualidade deles, esses erros são punidos. Mas, acontece. Temos que seguir em frente."

Mesmo jogando melhor em Munique, o Bayern não conseguiu segurar a vantagem no placar. Depois de sair perdendo, até conseguiu buscar a virada. Mas o pênalti em Rodrygo acabou determinante para a igualdade. O sul-coreano deixou o campo cabisbaixo, admitindo que foi mal e dizendo apenas "sinto muito."

Tuchel, irritado, ainda disparou: "Como zagueiro central, ele não pode agir assim. Ele é muito ganancioso. Não há pressão na bola, ele também não sabe o que está por vir. Isso é muito fácil (de saber fazer) e ninguém pode ajudá-lo (a corrigir)."

O jogo de volta está agendado para a próxima semana. No dia 8 de maio, no Santiago Bernabéu, quem ganhar avança à decisão. Empate por qualquer placar leva a definição à prorrogação e consequentes pênaltis.