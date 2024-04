Everton Cebolinha vira problema para a sequência do Flamengo

Apesar do bom início do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o técnico Tite ganhou um problema na vitória sobre o São Paulo, no Maracanã.

O atacante Everton Cebolinha deixou o gramado ainda no primeiro tempo, tendo sofrido um problema no tendão de Aquiles.

Everton deve realizar exame de imagem nesta quinta-feira. O atacante passou a ser dúvida para a próxima partida do Flamengo.