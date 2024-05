Timo Werner sofre lesão e desfalcará o Tottenham pelo resto da temporada

Timo is forced to make way, on comes Brennan ?#TOTARS // 0-2 pic.twitter.com/R9V00becOj

Portanto, Werner está de fora dos últimos cinco jogos do Tottenham na temporada. Chelsea, Liverpool, Burnley, Manchester City e Sheffield United são os adversários, todos pelo Campeonato Inglês.

Além de ficar fora da temporada, Timo Werner também pode não atuar mais com a camisa dos ingleses. Ele pertence ao RB Leipzig, da Alemanha, e está emprestado ao clube de Londres até o final da temporada europeia.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Tottenham decidirá este mês se exercerá a opção de compra do jogador, que é de 16 milhões de euros (R$ 88 milhões).