Tenista Elena Rybakina sobrevive a susto e chega às semifinais do Aberto de Madri

MADRI, Espanha (Reuters) - Quarta cabeça de chave, a tenista Elena Rybakina se recuperou após estar perdendo por um set para vencer a compatriota cazaque, Yulia Putintseva, por 4/6, 7/6 (4) e 7/5, em uma batalha de 2 horas e 48 minutos, avançando à sua primeira semifinal do Aberto de Madrid nesta quarta-feira.

Putintseva, em 50º lugar no ranking, parecia pronta para provocar uma zebra com uma exibição quase impecável, levando o primeiro set em 45 minutos. Mas Rybakina conseguiu se recuperar e salvou dois match points quando estava perdendo por 5 x 2 no último set.

“Foi muito difícil. Eu sabia que não seria fácil. Eu esperava começar melhor… não foi fácil sempre estar correndo atrás”, disse Rybakina.