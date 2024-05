Com gol no fim, Fluminense vence São Paulo de virada e conquista título inédito da Copa do Brasil sub-17

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 1, 2024

Com o resultado, o Tricolor Carioca conquistou seu primeiro título na competição. Sendo assim, o clube se junta a lista de campeões: Palmeiras, Flamengo, Vitória, Corinthians, Atlético-MG e o próprio São Paulo.

Durante a competição, o Fluminense eliminou o Porto Vitória-ES, América-MG, CRB, Sport e superou o São Paulo na decisão para conquistar a taça.

O jogo

O São Paulo começou a partida pressionando e abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, com Gustavo. Após sobra na cobrança de escanteio, Samuel cabeceou forte e o goleiro Gustavo Félix defendeu, mas o camisa 9 do Tricolor Paulista marcou no rebote.

Aos 33 minutos, o Fluminense teve uma grande chance de empatar. Matheus Reis fez boa jogada pela esquerda, deslocou o goleiro João e finalizou, porém, Hugo conseguiu cortar e evitar o gol da equipe carioca.