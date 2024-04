Corinthians vê impasse para renovar com Kayke, mas segue otimista por desfecho positivo

Kayke brilhou na última Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi relacionado para sete jogos no profissional, neste ano. O jovem de 19 anos entrou em campo no Majestoso disputado na primeira fase do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Com poucas chances no time de cima, Kayke "desceu" para disputar o começo de Campeonato Brasileiro pela equipe sub-20. O jovem foi titular nas três primeiras rodadas do torneio nacional da categoria.

Na última Copinha, Kayke marcou três gols e distribuiu seis assistências em oito jogos disputados. O meia-atacante foi o autor do tento do título, na decisão contra o Cruzeiro.

O Corinthians renovou os contratos do goleiro Felipe Longo e do volante Breno Bidon recentemente, e também está em tratativas para estender o vínculo do zagueiro João Pedro Tchoca.