Botafogo acerta saída do atacante Emerson Urso para a Série B

O Botafogo segue com as mudanças no elenco após a chegada do técnico Artur Jorge. O treinador havia exposto que queria trabalhar com um elenco mais enxuto nesta temporada logo em sua apresentação no clube. Desta vez, a equipe carioca acertou a saída do atacante Emerson Urso.

Urso assinou pelo Vila Nova, da Série B do Campeonato Brasileiro, assinando um contrato por empréstimo até o final da temporada.

Além dele, o Botafogo negociou nos últimos dias Janderson, Igor Gabriel, Newton e Raí. Outros jovens atletas, como Bruno e Jefferson Maciel também devem ser emprestados.