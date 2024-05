'É o Senna!': o dia em que o piloto bateu no carro de uma família de fãs

Eu falei tanto tempo com ele, não sei como ele não desligou. Mas eu falei pra ele cuidar de quem estava com ele, sobre como temos pouco tempo nessa vida e que ele podia morrer em uma batida dessas, que ele tinha que parar um pouco com isso.

A história terminou no conserto do carro da família, que ficou "zero": "lindo, lindo, até mais do que era."

Senna morreu há exatos 30 anos, pouco mais de cinco depois do encontro com a família de Rosa. Ele sofreu um acidente durante o GP de San Marino, em uma pista em que acumulava recordes.

Rosa, que o admirava mais como pessoa do que como piloto, lamenta que ele tenha morrido em "uma daquelas corridas doidas."