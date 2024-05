Tuchel aponta falhas de zagueiro do Bayern após empate contra o Real Madrid

Nesta terça-feira, o Bayern de Munique empatou com o Real Madrid em 2 a 2, na Allianz Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Após o jogo, o técnico Thomas Tuchel criticou o zagueiro Kim Min-Jae, que teve participação nos dois gols do clube merengue.

"Ele (Kim Min-Jae) foi ganancioso duas vezes. Fez o primeiro movimento muito cedo no gol de Vinícius e foi surpreendido pelo passe de Toni Kroos. Foi muito agressivo e deixou-se antecipar", disse à Sky Sport sobre o primeiro gol, marcado pelo brasileiro Vinicius Júnior após lançamento de Toni Kroos.

Além disso, o treinador citou as oportunidades perdidas pelo time alemão quando o jogo estava 2 a 1 para explicar o resultado e criticou novamente o zagueiro coreano, que também fez o pênalti sobre Rodrygo, resultando no gol de empate do Real Madrid.