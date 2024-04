Melo e Demoliner são eliminados na estreia do ATP 250 de Munique, na Alemanha

O tenista completou: "E precisamos parar o jogo com a chuva. Já choveu, nevou, parou, choveu gelo de novo. Foram bem atípicas as circunstâncias aqui em Munique. Agora é focar para Madri".

Melo chegou a Munique vindo de Mônaco, onde no domingo foi vice-campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, ao lado do alemão Alexander Zverev.

No primeiro set, os adversários quebraram no segundo game e, com essa vantagem, fecharam em 6/3, salvando as chances de break que Melo e Demoliner tiveram. Já no segundo set, Arribage e Cornea conseguiram quebras no quinto e no sétimo game, abrindo 5/2, quando o jogo foi interrompido pela chuva. Na volta à quadra, o francês e o romeno confirmaram o serviço para fazer 6/2.