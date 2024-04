Fifa notifica queda do transfer ban, e Santos pode voltar a contratar jogadores

Chegou ao fim o transfer ban do Santos. Nesta quarta-feira, o clube recebeu a notificação da Fifa de que a punição caiu. Assim, o clube pode voltar a registrar novos jogadores.

A diretoria do Peixe chegou a um acordo com o Krasnodar, da Rússia, no começo de abril para o pagamento da dívida referente à contratação de Christian Cueva. Os transmites, porém, demoraram para ser concluídos.

O Alvinegro Praiano quitará o valor de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) em quatro prestações até o dia 25 de junho deste ano.