Diniz 'culpa' chuva por derrota do Fluminense contra o Bahia

"A lógica é melhorar o time. Obviamente que, se a gente tivesse os jogadores da posição que eu achasse que fosse ficar melhor, eu os usaria. Não mexo para piorar o time", declarou Diniz.

Por fim, o técnico do Tricolor carioca apontou erros individuais da equipe para explicar a virada sofrida contra o Bahia.

"As chances do Bahia foram erros na primeira fase de construção. No primeiro gol, a gente tinha uma bola limpa, o Lima errou o passe e cedeu o contra-ataque. Teve o escanteio a gente não tirou o chute e tomamos o gol. O segundo, a gente estava com a bola na primeira fase de construção, o Martinelli forçou um passe, a gente tomou um contra-ataque e desorganizou", completou Diniz.

O Fluminense volta a campo pela Série A neste sábado (20), quando terá pela frente o clássico contra o Vasco, no Maracanã, às 16h pelo horário de Brasília.