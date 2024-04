Atlético de Madrid garante ida ao Mundial que terá Palmeiras, Flamengo e Fluminense; veja classificados

Mesmo com a eliminação para o Borussia Dortmund (5 a 4, no agregado), na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid garantiu uma vaga no Mundial de 2025. O time comandado por Diego Simeone é o último time espanhol a se classificar para a competição. Cada país tem direito a apenas dois representantes.

O Brasil, contudo, terá três representantes: Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da Libertadores em 2021, 2022 e 2023. Caso outro brasileiro que não faça parte do trio venha a ser campeão do torneio em 2024, o País poderá ter quatro representantes no Mundial.

O outro time da Espanha que brigava pela vaga era o Barcelona, que foi eliminado pelo Paris Saint-Germain, depois de perder por 4 a 1 no jogo de volta das quartas de final da Champions.