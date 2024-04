Pedro enaltece vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO pelo Brasileirão

Pedro ajudou o Flamengo a largar com vitória no Campeonato Brasileiro. O artilheiro, nos acréscimos, aos 57 minutos do segundo tempo, fez o gol do triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, neste domingo, em Goiânia, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Brasileirão.

A estreia do Flamengo teve uma boa dose de emoção. O clube carioca saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo, com um golaço de falta de De La Cruz. Por sinal, Pedro sofreu a falta que resultou na expulsão de Alix Vinicius e no gol do uruguaio. Depois, na reta final, com o jogo empatado, Pedro cobrou o pênalti que deu a vitória ao Flamengo. O artilheiro fez o 14º gol dele em 15 jogos oficiais na temporada.