Lesionado, Lucas Moura defende permanência de Carpini no São Paulo: "Tem todo nosso apoio"

No último sábado, o São Paulo foi derrotado, no Morumbi, por 2 a 1, pelo Fortaleza, em estreia no Campeonato Brasileiro. Lucas Moura, que trata lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, esteve no estádio para assistir ao duelo. Após o jogo, em entrevista à rádio Energia 97, o camisa 7 saiu em defesa do treinador Thiago Carpini, muito criticado, mas ressaltou que o torcedor tem todo o direito de reclamar.

"Cara, ele é o nosso treinador e vai ter todo nosso apoio enquanto estiver aqui no São Paulo. Como eu falei, o primeiro tempo e o segundo tempo, o jogo em sim foi muito bom, mas tem que fazer gol, fomos punidos por conta disso. E o torcedor tem todo o direito de cobrar, teve uma boa parte também que apoiou, que cantou o tempo todo. Então é assim, torcedor tem todo direito paga ingresso, eles estão no direito deles. Mas, a gente segue no nosso trabalho, o único jeito é seguir trabalhando porque já tem outro jogo na quarta-feira e a gente tem que tá preparado", afirmou.

Lucas citou cilma ruim após a derrota, porém mencionou que a equipe, apesar do revés, teve uma 'performance positiva' na estreia do campeonato nacional.