Klopp admite mau futebol do Liverpool e promete reação

Logo após o jogo, Klopp conversou com o elenco sobre o que aconteceu no duelo contra a Atalanta. Ele espera que o revés seja uma dura lição para a reta final da temporada e a luta pelo título inglês - a equipe está em segundo lugar na classificação, com a mesma pontuação do líder Arsenal - ambos com 71 pontos, enquanto o Manchester City soma 70.

"Temos de mostrar uma reação, posso prometer. Mas não posso planejar a reação 20 minutos depois do jogo. Vou pensar nisso. Já não é a primeira vez na minha vida que perco um jogo de futebol, infelizmente", disse Klopp.