Rafael, lateral direito do Botafogo, confirma decisão de se aposentar no fim do ano

Rafael ainda falou sobre sua última lesão, ocorrida no Campeonato Brasileiro de 2023, momento em que quase decidiu pendurar as chuteiras.

"Nem sei, cara. Nesse momento passa muita coisa. Eu só queria parar de jogar, só pensava em parar de jogar. Bate um desânimo. Porque nós vínhamos bem, eu estava jogando muito bem contra o Vasco. No meu melhor momento, me machuco de novo, lesão séria, falei para a família que queria parar. Ninguém quer sofrer o tempo todo, você quer mudar, fazer alguma coisa. Ali naquele momento só pensava em parar", declarou

Por fim, o jogador ressaltou que vai seguir no futebol, mas não sabe ainda em qual área.

"Vou continuar trabalhando no futebol, de repente vou estar com vocês comentando. Já fiz cursos de gestão esportiva, já pensei em ser técnico. Mas vou deixar a vida me levar, não vou planejar. Vou ver o que vai ser, até porque saí com carinho de todos os times que passei", finalizou.