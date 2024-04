Com participações em gols, brasileiros brilham nos jogos de ida das quartas da Liga dos Campeões

Com a vitória do Atlético de Madrid sobre o Borussia Dortmund, e do Barcelona diante do PSG, chegaram ao fim, nesta quarta-feira, os jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Com gols e assistências, os jogadores brasileiros se destacaram e decidiram as partidas para seus respectivos clubes.

Segundo o Sofascore, o Brasil foi o país com mais participações em gols (7) nas partidas. Os atletas de Inglaterra (6) e Alemanha (3) aparecem logo na sequência dos brasileiros.

Os atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior, do Real Madrid, foram essenciais no empate da equipe contra o Manchester City por 3 a 3, nesta terça-feira. O ex-Santos marcou o segundo gol do time espanhol na partida, enquanto o ex-Flamengo contribuiu com duas assistências.