Após terceiro lugar na SheBelieves Cup, Arthur Elias destaca evolução do Brasil

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira encerrou sua participação no Torneio SheBelieves com a terceira colocação. Após ser eliminado pelo Canadá, nas semifinais, o Brasil venceu o Japão, nos pênaltis, garantindo lugar no pódio. O técnico Arthur Elias elogiou a participação de sua equipe na competição disputada nos Estados Unidos.

O Torneio SheBelieves serviu de preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em julho deste ano. Assim, Arthur mesclou a convocação entre atletas jovens e experientes. Na entrevista coletiva após o jogo, o treinador revelou a lista de atletas selecionáveis 'está cada vez maior'.

"A certeza com que eu saio, é que a gente está no caminho muito bom de fortalecer cada vez mais o nosso ambiente, as nossas relações, fortalecer mais as ideias de jogo que eu tenho para a Seleção Brasileira e que a lista está cada vez maior", pontuou.