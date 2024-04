Após folga, Galdames volta a trabalhar com o elenco do Vasco

O Vasco está na reta final de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece neste domingo, contra o Grêmio, em São Januário. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz conta com o retorno do volante Pablo Galdames.

O chileno voltou a trabalhar com o elenco nesta quarta-feira, após folga para recuperar a parte física. Galdames treinou separado do restante dos jogadores, mas, agora, pode reforçar o Vasco para o duelo diante do Grêmio.