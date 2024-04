Palmeiras se reapresenta após título paulista e inicia preparação para Libertadores

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã de hoje (9) depois de folga recebida após a conquista do tricampeonato paulista. O clube ficou com a taça no último domingo depois de vencer o Santos, por 2 a 0, no Allianz Parque, com gols de Veiga e Aníbal Moreno.

Nesta terça, a equipe comandada por Abel Ferreira já virou a chave para se preparar para o jogo da Copa Libertadores que acontece na quinta-feira. Pela segunda rodada da fase de grupos da competição, o Palmeiras enfrenta o Liverpool-URU, no Allianz Parque, às 21 horas (de Brasília).

Os jogadores que atuaram por mais tempo na decisão seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência, enquanto os demais disputaram um coletivo de dois tempos de 20 minutos, com participação de Crias da Academia.