Marquinhos brilha contra o Colo-Colo, e Fluminense vence a primeira pela Libertadores

O Fluminense conquistou a primeira vitória na Libertadores. Nesta quarta-feira, os tricolores superaram o Colo-Colo por 2 a 1, no Maracanã. Com o resultado, os cariocas chegaram a quatro pontos e assumiram a ponta do grupo A, um a frente dos chilenos.

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, com Marquinhos. No entanto, o Colo-Colo empatou pouco tempo depois, com Paiva. Já na etapa final, os tricolores voltaram a marcar, desta vez com Cano.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o Cerro Porteño-PAR no dia 25 de abril, em Assunção, às 19 horas (de Brasília). Já o Colo-Colo recebe o Alianza Lima-PER, no dia 23, em Santiago, dessa vez às 21h30 (de Brasília).