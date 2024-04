Após mais de um mês longe, Corinthians volta à Neo Química Arena para tentar vencer a 1ª na Sul-Americana

Desde então, a equipe acumulou uma sequência de quatro duelos longe da Capital paulista, com saldo de dois empates e duas vitórias. No Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, entrou em campo com os reservas diante do Água Santa e ficou na igualdade sem gols com o time de Diadema.

Em seguida, novamente no 1º de Maio, encarou e bateu o São Bernardo por 2 a 0 para avançar à terceira fase da Copa do Brasil - Yuri Alberto e Pedro Raul balançaram as redes para o Corinthians.