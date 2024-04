Técnico do PSG, Luis Enrique afirma que Gonçalo Ramos merece mais tempo de jogo

O técnico espanhol Luis Enrique, atualmente no comando do Paris Saint-Germain, afirmou que o centroavante português Gonçalo Ramos, de 22 anos, merece mais tempo de jogo. Nos últimos dez duelos, incluindo partidas pela Copa da França, Liga dos Campeões e Campeonato Francês, o atleta foi titular em apenas três jogos.

"Tenho que falar de Gonçalo Ramos. Um atleta com uma mentalidade de ferro, com uma ambição inconfundível e um jogador muito interessante. Estou muito feliz por treiná-lo. Está sempre preparado para jogar e para ajudar a equipe, seja qual for a sua posição. É um jogador com números muito bons, que vem tendo atuações muito boas", afirmou o técnido da equipe francesa.