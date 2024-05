Klopp admite difícil despedida no Liverpool: 'Semana mais intensa da minha vida'

Jürgen Klopp anunciou sua saída do Liverpool em janeiro. Desde então, o treinador vinha se despedindo aos poucos de competições, jogadores e funcionários. Nesta sexta-feira, porém, ele admitiu sua última semana no tradicional clube inglês está sendo mais difícil do que o esperado.

"É a semana mais intensa da minha vida, com certeza. Eu disse 'adeus' tantas vezes nesta semana, para tantas pessoas. Foram grandes momentos. Não precisamos fingir que é uma semana normal, porque não é", comentou o treinador. "Sou uma pessoa bem pragmática e, com frequência, tento me poupar."

Klopp comandará o Liverpool pela última vez no domingo, na rodada final do Campeonato Inglês, contra o Wolverhampton. "Este é o último jogo da temporada. Depois disso será férias, pelo menos é o que aconteceu comigo nos últimos 24 anos. Então, seria como sempre... Mesmo sabendo que tudo em torno deste jogo será completamente diferente."

Em sua última coletiva pré-jogo na equipe inglesa, Klopp afirmou que criou uma relação profunda com o clube e com a cidade, onde mora há nove anos. "Já faz quase uma década da minha vida que estou aqui e isso influencia em tantos aspectos da minha vida. Já falei sobre como será difícil dizer adeus. Eu amo absolutamente tudo sobre esse lugar, eu amo. Levo comigo lembranças, fantásticas, levo comigo amizades, relacionamentos para sempre. Acho que quanto mais velho você fica, percebe quando o tempo escapa pelos seus dedos, e só percebe isso mais tarde. Você olha para trás e pensa: 'Meu Deus, isso foi rápido'."

Klopp exaltou também sua relação com os torcedores do Liverpool. "Não consigo explicar essa relação. Tento explicar porque gosto tanto das pessoas e porque elas gostam tanto de mim, mas como posso descrever isso? Eu não entendo direito. Sendo o técnico do Liverpool, antes mesmo de você entrar em campo, as pessoas gostam de você até você decepcioná-las. Nós nunca os decepcionamos realmente. Em alguns momentos, eu acho, mas no geral deu tudo certo! O clube é especial e você percebe agora que o clube significa o mundo para tantas pessoas, é uma loucura."

RESULTADOS

Questionado sobre os resultados ao longo deste período, Klopp admitiu que o clube poderia ter levantado mais troféus, principalmente no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões, torneio no qual perdeu duas finais, ambas para o Real Madrid. "Poderíamos ter vencido mais Ligas dos Campeões. Estar três vezes na final da Liga dos Campeões é uma conquista notável."

O treinador também lembrou dos vice-campeonatos no Inglês, quando perdeu o título para o Manchester City por apenas um ponto na tabela. "Sei que poderíamos ter vencido mais, mas não posso mais mudar isso. Então estou absolutamente bem. Poderíamos ter vencido menos, isso também é possível. Não ser campeão por apenas um ponto não é uma grande experiência, mas é uma experiência e mostra que você é realmente bom. Isso não estará nos livros de história, obviamente. Sei que as 'quase' vitórias não vão existir, eu sei disso, é a vida."