Equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras estreiam no Campeonato Paulista diante do Ibrachina

Colecionando histórias e títulos do #MaiorCampeãoDoBrasil! ?

Se ainda não conhece, garanta seu ingresso para visitar a nossa Sala de Troféus! Sócio @avantipalmeiras tem direito a uma entrada gratuita por mês! ? https://t.co/usGqv7gzwk#AvantiPalestra pic.twitter.com/SRueNIU8Bq

? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 5, 2024

O sub-15 vai em busca do quinto título consecutivo do Paulistão. No ano passado, a equipe conquistou a taça depois de vencer o Corinthians pelo placar agregado de 3 a 2. Enquanto isso, o sub-17 busca seu 15º título do Paulista. Em 2023, a equipe caiu na semifinal para o São Paulo.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados no geral, avançam à segunda fase. A final do torneio será disputada em novembro.