Botafogo vence Universitario fora de casa e assegura classificação às oitavas da Libertadores

O Botafogo venceu por 1 a 0 o Universitario-PER, nesta quinta-feira, em Lima. Com o resultado, os alvinegros chegaram a nove pontos, na segunda posição do grupo D, mas classificados para as oitavas de final da Libertadores. Já os peruanos, com cinco, estão em terceiro, já eliminados.

O gol da vitória do Botafogo aconteceu no segundo tempo, com Jeffinho.

Na última rodada, o Botafogo viaja para enfrentar o Junior-COL, em Barranquilha, no dia 28 de maio. No mesmo dia, o Universitario duela contra a LDU-EQU, em Quito.