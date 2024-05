Flu aproveita expulsão, vence Cerro e avança como líder na Libertadores

Expulsão. O zagueiro Javier Baéz, do Cerro, foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo após receber o segundo cartão amarelo.

Classificação e jogos Libertadores

Agora é Copa do Brasil. Com as rodadas 7 e 8 do Campeonato Brasileiro suspensas, o Fluminense vira a chave para a Copa do Brasil, onde na próxima quarta-feira (22) faz o jogo de volta da terceira fase, contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã. Na ida, no Maranhão, o Tricolor venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que fica com a vaga nas oitavas.

O jogo

O Fluminense iniciou bem o jogo, pressionando, e teve um gol anulado logo com cinco minutos. O golaço de Marcelo, aos 14, parecia indicar que a partida seria fácil, mas não foi isso que aconteceu. A defesa passou a ceder muitos espaços e o Cerro se aproveitou disso nos contra-ataques, empatando o duelo desta forma e tendo a oportunidade, inclusive, de virar, quando teve um gol anulado após recomendação do VAR.

O Tricolor voltou para o segundo tempo muito mais atento no quesito defensivo, o que fez o time produzir mais ofensivamente. A equipe teve paciência mesmo com o empate e conseguiu achar o segundo gol depois de muito explorar as bolas aéreas.

Gols e lances

Cano tem gol anulado. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Antônio Carlos deu uma bicicleta após escanteio, a bola desviou em Arias e sobrou para Cano, que concluiu para o fundo do gol. A arbitragem, porém, assinalou impedimento.