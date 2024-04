Palmeiras x Santos: mais de 23 mil ingressos vendidos para o segundo jogo da final do Paulistão

Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 18h (de Brasília) deste domingo.

A informação aparece no site oficial do clube. Até o momento, a comercialização atendeu apenas os sócios-torcedores do time, conforme os planos do programa Avanti. A venda para o público geral abre apenas nesta sexta-feira, a partir das 10h da manhã.

O Alviverde decidiu subir o preço dos bilhetes para o confronto decisivo. Os valores das entradas giram entre R$ 240 e R$ 500 reais.