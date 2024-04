Piquerez valoriza empate com San Lorenzo e já pensa na decisão do Paulista: "Temos que ganhar"

Por esse motivo, o treinador mandou a campo uma equipe bem modificado, com muitos reservas. Piquerez entrou no decorrer do segundo tempo na vaga de Vanderlan, que começou jogando.

O resultado deixa o Verdão na liderança do Grupo F, com apenas um ponto, com o San Lorenzo logo atrás. Nesta quinta-feira, Independiente del Valle (EQU) e Liverpool (URU) fazem o outro jogo da chave. Na segunda rodada, o Palmeiras enfrenta o Liverpool (URU), no Allianz Parque, às 21 horas do dia 11 de abril.