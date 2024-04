Corintihans: Com poucas chances, Giovane é procurado por outros clubes

Apesar de estar nos planos da comissão técnica, o jogador que veio do Capivariano sofre com a forte concorrência no setor do ataque do Timão. Mesmo sendo capaz de fazer diferentes funções, outros nomes possuem mais oportunidades, mesmo entre os reservas, como Romero, Pedro Henrique e Gustavo Mosquito.

Adquirido em definitivo em meados de 2022, Giovane tem contrato com o Corinthians até julho de 2025. Na temporada atual, o atacante possui três jogos disputados e um gol marcado (no amistoso disputado contra o Londrina). Desde que subiu ao profissional do Timão, o jovem marcou dois gols em 27 jogos disputados (três como titular).