Quarteto lesionado do Barcelona ignora folga e treina visando a Liga dos Campeões

April 1, 2024

Christensen perdeu os dois últimos compromissos do clube espanhol e ficou de fora da seleção dinamarquesa. Ronald Araújo já havia desfalcado o Uruguai durante a data Fifa e assistiu do banco de reservas à vitória do Barça sobre Las Palmas, no último sábado, por 1 a 0.

Gavi também realizou atividades no CT nesta segunda, mas o jovem jogador já está fora da temporada por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atleta apenas deu sequência em seu plano de recuperação.

O Barcelona não entra em campo neste final de semana por conta da final da Copa do Rei entre Atlhetic Blabao e Mallorca. Com isso, o time catalão pode focar todos os seus esforços na competição europeia.